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Распространение коронавируса нового типа
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Около 2 тыс. россиян заблокированы в Египте из-за прекращения авиасообщения

По словам временной поверенной в делах РФ в Каире Светланы Зубовой, большинство тех, кто не может выехать, прилетели в страну через Турцию, несколько сотен - через Казахстан

КАИР, 21 марта. /ТАСС/. Около двух тыс. россиян не могут выехать из Египта из-за отсутствия авиасообщения в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу временная поверенная в делах РФ в Каире Светлана Зубова.

"По нашим подсчетам, на данный момент в стране находятся около двух тысяч человек, которые не могут покинуть страну, - рассказала она корр. ТАСС. - В Шарм-эш-Шейхе остаются порядка тысячи человек, в Хургаде - приблизительно 860 туристов, еще сто человек - в Каире". По ее словам, большинство тех, кто не может выехать, прилетели в страну через Турцию, несколько сотен - через Казахстан. "Вопрос о возможной эвакуации находится в стадии проработки", - сказала Зубова, добавив, что аналогичная ситуация складывается и в других странах.

Дипломат также указала, что 23 марта в Каир из Москвы прилетает рейс "Аэрофлота", который вывезет в первую очередь тех, у кого уже были куплены билеты на даты до 31 марта.

Как удалось выяснить ТАСС, многие туристы пытаются выбраться из страны пирамид самостоятельно. В частности, в Шарм-эш-Шейхе россияне пробуют вылететь через Минск чартерами авиакомпании Belavia. По словам россиянки Полины, в их отеле 12 человек из России. "Сначала все хотели ждать эвакуации, но когда персонал гостиницы начал готовиться к закрытию отеля на карантин, люди начали спешно пробовать купить билеты на самолет через Белоруссию, многим удалось взять билеты на 24 или 25 марта, - рассказала она. - Обстановка в отеле сначала была спокойной и благожелательной, администрация говорила о планах работы до 23 марта, но сегодня стало известно, что уже завтра людей будут выселять, даже тех, у кого было оплачено проживание на несколько дней вперед. Доплачивать, конечно, пришлось за каждый день". В настоящий момент, добавила она, сложнее всего тем, кто улетает 25 марта и вынужден на несколько дней искать другие отели.

Ситуация для россиян осложняется тем, что между Россией и Египтом официально уже 4,5 года отсутствует чартерное сообщение, и авиакомпании юридически не имеют права отравлять самолеты для вывоза туристов.

В Египте к настоящему моменту подтверждено 285 случаев заражения, 39 человек выздоровели, восемь скончались. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 260 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
ЕгипетРаспространение коронавируса нового типа
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