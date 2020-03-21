{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Минздрав проведет актуализацию данных федерального регистра медработников

Министерство поручило руководителям всех медицинских организаций зарегистрировать в электронных базах своих врачей и медсестер

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минздрав России проводит работу по актуализации данных федерального регистра медицинских организаций и медработников, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства.

Издание РБК со ссылкой на телеграмму, подписанную замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым, сообщило, что Минздрав поручил руководителям государственных и частных медицинских организаций зарегистрировать в электронных базах всех своих врачей и медсестер.

"Минздрав России проводит актуализацию данных, содержащихся в федеральном регистре медицинских организаций и регистре медицинских работников. Актуализация проводится в соответствии с требованиями федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и в связи с поручением руководства ведомства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, соответствующие указания об актуализации направлены в медицинские организации в среду, 18 марта.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Венгрии число заразившихся коронавирусом превысило 100
В Австрии более 2800 заболевших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС