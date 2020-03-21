Минздрав проведет актуализацию данных федерального регистра медработников

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минздрав России проводит работу по актуализации данных федерального регистра медицинских организаций и медработников, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе министерства.

Издание РБК со ссылкой на телеграмму, подписанную замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым, сообщило, что Минздрав поручил руководителям государственных и частных медицинских организаций зарегистрировать в электронных базах всех своих врачей и медсестер.

"Минздрав России проводит актуализацию данных, содержащихся в федеральном регистре медицинских организаций и регистре медицинских работников. Актуализация проводится в соответствии с требованиями федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и в связи с поручением руководства ведомства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, соответствующие указания об актуализации направлены в медицинские организации в среду, 18 марта.