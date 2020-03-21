Литва продлит действие транзитного коридора для иностранцев до 24 марта

ВИЛЬНЮС, 21 марта. /ТАСС/. Действие транзитного коридора для иностранцев, возвращающихся домой автотранспортом через Литву в связи с распространением коронавируса, намечено продлить до 24 марта. Как сообщила пресс-служба правительства, кабмин планирует в воскресенье утвердить соответствующее решение.

"Правительство в воскресенье соберется на внеочередное заседание, чтобы продлить до 00:00 (01:00 мск) 24 марта проезд через Литву возвращающихся домой граждан других стран", - говорится в сообщении. Эти временные поправки особенно важны для сообщения россиян с Калининградской областью РФ.

Согласно прежнему постановлению кабмина, транзитный коридор намечалось закрыть на сутки раньше. После закрытия автомобильного движения через границу граждане других стран смогут проехать через Литву только транзитными поездами, которые следуют по литовской территории без остановок.

В связи с угрозой распространения коронавируса Литва 16 марта объявила режим общенационального карантина. Страна закрыла свои границы для въезда иностранцев и выезда литовских граждан. Такой порядок пока будет действовать до 30 марта.

Всего в республике выявлены 69 инфицированных. Первый случай передачи коронавируса от больного человека здоровому был зарегистрирован на территории Литвы 18 марта, до этого заболевали лишь побывавшие за границей.