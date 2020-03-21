Закрытие кинотеатров и передача тест-систем. Главное о коронавирусе за 21 марта

Россия
- Всего зараженных — 306, из них новых — 53.
- Роспотребнадзор передал тест-системы для проведения более 1000 исследований на COVID-19 в 13 стран, среди которых Иран, Монголия и КНДР.
- Более 156 тыс. тестов на новый коронавирус провели в России.
- Заработал портал с информацией об интернет-сервисах с бесплатным доступом ДоступВсем.рф.
- Российская объединенная сеть кинотеатров, в которую входят "Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино", приостановила работу 22 кинотеатров из 78.
- Бесплатный онлайн-концерт группы Би-2 посмотрели более 2,5 млн пользователей. Этим концертам группа хотела привлечь внимание к необходимости соблюдения мер борьбы с новым коронавирусом.
Москва
- Все московские клиники перешли на новый формат работы. На входе пациентам выдают одноразовые маски, людей с симптомами ОРВИ стараются запускать через отдельный вход.
- Число подтвержденных случаев заражения в Подмосковье выросло с 18 до 35.
- Сотрудники Московского метрополитена начали дезинфицировать тоннели с помощью специальных машин.
Мир
- Всего зараженных — более 272 тыс. человек, погибших — больше 11 тыс.
- Первые случаи заражения обнаружены в Анголе и Восточном Тиморе. Со списком стран, где обнаружены случаи заражения COVID-19 можно ознакомиться здесь.
- Китай приступил к испытанию первой вакцины от коронавируса на людях.
- В мессенджере WhatsApp появился чат-бот, предоставляющий данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новому коронавирусу.
- С 23 марта власти Киева запретят проезд в общественном транспорте без спецпропусков. Городским транспортом смогут пользоваться медработники, сотрудники спасательных служб и правоохранительных органов, работники сферы ЖКХ и "стратегических предприятий".