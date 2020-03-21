В Архангельске открылась выставка жостовской росписи

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Выставка "Жостовские россыпи", где представлены образцы жостовской росписи с 1920-х годов по настоящее время, открылась в субботу в музее "Старинный особняк на Набережной" в Архангельске. Как рассказала ТАСС методист по музейно-образовательной работе объединения "Художественная культура Русского Севера" Евгения Дубровская, в экспозицию вошло более 70 экспонатов.

"Выставка в юбилейный год 195-летия жостовского промысла, Филипп Вишняков создал свой промысел в 1825 году. На выставке представлено свыше 70 подносов, и выполнены они прославленными жостовскими мастерами, среди которых народные и заслуженные художники России", - сказала Дубровская.

В 1825 году братья Вишняковы создали мастерские, где делали лакированные и расписные шкатулки, портсигары и подносы из папье-маше, и лишь к середине XIX стали делать металлические изделия. Самые старые из представленных на выставке работ относятся 1920-м годам. В то время фабрика жостовской росписи называлась артель "Металлоподнос".

"1920-1930-е годы были очень трудными временами для промысла. В это время было насильственное желание привнести в роспись чужеродные мотивы, связанные с коммунистическими идеями, с революцией: флаги, трактора и т. д. Мало того, что мастера противостояли, в это время сложилась окончательная традиция жостовского промысла: это смешанный букет из садовых и полевых цветов на черном фоне", - пояснила собеседница агентства.

В экспозиции показаны подносы, где мастера смогли обыграть требования времени, не нарушив традиционную манеру работы. Например, одну из работ нужно тщательно разглядывать, чтобы увидеть надпись "Москва-80". Другая, посвященная 50-летию Октябрьской революции, на первый взгляд выглядит вполне канонично. "Посмотрите, как художник нашел компромисс, здесь розы, и, казалось бы, где тут 50 лет Октября. Но если присмотреться, то по бортику идут золотые колосья, обернутые красной лентой, и на них написано "50 Лет Октября", - показала Дубровская.

Многие работы созданы мастерами из династий. Два подноса на выставке выполнены прямым потомком основателя жостовского промысла Львом Вишняковым.

Жанровая живопись и современность

Часть экспонатов показывает не привычные цветы, а жанровые работы. На них птицы, тройки и даже пейзажи. "Но это не новшество, с этого начиналась жостовская роспись, любили тройки и другое. Сейчас это вернулось, это не нововведение", - пояснила собеседница агентства.

Некоторые экспонаты советского времени посвящены памятным датам. На одном из подносов изображен салют над Москвой, где звезды фейерверка больше похожи на маки, а к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина был создан поднос, на котором изображен шалаш в Разливе.

Отдельная витрина посвящена этапам росписи. Жостовские мастера работают без трафарета, без предварительного рисунка. "Первый этап - замалевка, когда художник широкими мазками беличьей кистью разбрасывает композицию разбеленными красками, - пояснила собеседница. - Следующий этап - тенежка, когда прозрачными красками высвечивает тени цветов и листьев".

На этапе бликовки светлыми красками наносятся блики, при чертежке тонкой кистью прорисовываются лепестки и листья, и на последнем этапе - привязке - художник добавляет в композицию тонкие травинки, стебельки, семена в чашечке цветка и связывает ее с фоном. Затем на борта наносится ажурный узор. Все эти этапы показаны отдельно.

В экспозици представлены работы, выполненные в необычных техниках: роспись по порошкам и роспись по перламутру. "Если брать технику с перламутром, то изначально перламутр вдавливается в металл, где нужно по композиции, затем художник работает кистью, и получаются такие мерцающие узоры", - добавила представитель музея.

Выставка будет работать до ноября.