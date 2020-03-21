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Распространение коронавируса нового типа

Посол России в Ирландии призвал российских туристов поторопиться с возвращением домой

Юрий Филатов отметил, что проблем, связанных с возвращением россиян из Ирландии, нет

ДУБЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Посол России в Ирландии Юрий Филатов призвал российских граждан, находящихся в частных поездках на территории острова, поторопиться с возвращением в условиях распространения эпидемии коронавируса нового типа. В интервью корреспонденту ТАСС в субботу российский дипломат также рекомендовал согражданам, планирующим посетить Ирландию, отложить поездку.

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"Эпидемия коронавируса распространяется в Ирландии по нарастающей. В стране повсеместно действуют правила социального дистанцирования, были отменены массовые мероприятия по случаю недавнего Дня святого Патрика (17 марта - прим. ТАСС) , закрыты музеи, не работают пабы, кафе при гостиницах, - указал Юрий Филатов. - В этих условиях мы рекомендуем всем российским гражданам, находящимся с частной поездкой в Ирландии, поторопиться с возвращением домой не дожидаясь новых ограничений на передвижение". Российский посол сообщил также, что диппредставительство находится в постоянном взаимодействии с Ростуризмом и компанией "Аэрофлот", осуществляющей ежедневные рейсы между Москвой и Дублином, для упреждения и реагирования на возможные экстренные ситуации, связанные с российскими гражданами, находящимися в Ирландии. "На сегодняшний день проблем, связанных с возвращением россиян из Ирландии в РФ не отмечено, ситуация под контролем", - указал посол.

С 17 марта Консульство России в Ирландии временно закрыто для приема посетителей, действует круглосуточная телефонная линия для решения экстренных вопросов, требующих консульского участия. Всем гражданам, прибывающим в эти дни Ирландию, рекомендовано заполнить онлайн форму консульского учета с указанием мест пребывания в стране и контактной информации. "По нашим данным, на территории Ирландии проживает в общей сложности около 5,5 тысяч граждан РФ, из них примерно 2 тысячи на постоянной основе, остальные - на временной", - уточнил в беседе с корр. ТАСС глава консульского отдела посольства РФ Евгений Комов. Он сообщил, что россияне в последние дни столкнулись с проблемой отмены забронированных стыковочных рейсов европейских перевозчиков, но смогли беспрепятственно вернуться домой "Аэрофлотом".

Первый случай заражения коронавирусом нового вида был отмечен в Ирландии 29 февраля, а первая смерть зафиксирована 11 марта. На утро субботы число заразившихся в стране составляло 683 человека, а число летальных исходов - 3. К концу текущего месяца власти ожидают увеличения количества инфицированных до 15 тыс. 

Теги
ИрландияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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