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Распространение коронавируса нового типа

В Казахстане разработали приложение для отслеживания инфицированных коронавирусом

В приложении есть онлайн-карта распространения коронавируса по Казахстану, представлены актуальные новости и важная информация о вирусе, путях его передачи и способах защиты, указаны контакты оперативных центров и адреса больниц

НУР-СУЛТАН, 21 марта. /ТАСС/. Казахстанские разработчики создали бесплатное мобильное приложение Covid19live.kz по мониторингу и оповещению распространения коронавируса в стране, а также отслеживанию контактов тех, кто уже инфицирован. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Алма-Аты.

"Сервис позволяет отследить в режиме реального времени распространение коронавируса в Казахстане, а главное - сообщить о заражении или контактах с зараженными. Он поддерживает государственный и русский языки и реализован в виде приложений на Android и iOS, которые будут доступны в течение двух дней. Уже сейчас по адресу covid19live.kz действует его веб-версия", - говорится в сообщении.

В приложении есть онлайн-карта распространения коронавируса по Казахстану, представлены актуальные новости и важная информация о вирусе, путях его передачи и способах защиты, указаны контакты оперативных центров и адреса больниц.

"Он также содержит две важнейшие функции для обратной связи с казахстанцами. Во-первых, "я заражен" - пользователь, у которого обнаружен COVID-19, может отметить людей, с которыми контактировал и потенциально мог заразить, а также места, которые посещал, будучи зараженным. Во-вторых, "я контактировал с зараженным": пользователь может оставить отзыв, если летел тем же рейсом что и зараженный, либо уверен, что кто-то из его круга общения заразился. Отметим, сведения, полученные с помощью данных функций, абсолютно анонимны и доступны только сотрудникам органов здравоохранения", - пояснили в пресс-службе.

Используя полученную информацию, специалисты смогут быстрей идентифицировать людей с подозрением на коронавирус, отметить на карте очаги заражения, у жителей города появится возможность избегать эти места.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. В Казахстане на сегодняшний день из 53 заразившихся 22 находятся в стационарах Алма-Аты, 28 - в Нур-Султане, двое - в Караганде и один в Алма-Атинской области.

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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