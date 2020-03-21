Агрегатор для желающих помогать другим при коронавирусе заработал в рамках акции #МыВместе

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период коронавируса, заработал в субботу в рамках акции #МыВместе.

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. "Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии", - отмечают организаторы акции, которая проходит при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ), платформы Dobro.ru и волонтерских организаций.

На сайте представлены тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Например, организации в разделе "Предложить помощь" могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, - продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка "Стать волонтером") и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Ранее ОНФ совместно с общественным движением "Волонтеры-медики" и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.