Матвиенко назвала Лаврова одним из самых известных и уважаемых министров в мире

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров, которому в субботу исполнилось 70 лет, является одним из самых известных и уважаемых министров в мире, коллеги из других стран рвутся к нему на переговоры, сказала в интервью телеканалу "Звезда" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо сказать, что Сергей Викторович сегодня - один из самых известных, уважаемых министров в мире, я это точно знаю. Я знаю, как к нему рвутся на встречу министры иностранных дел из других стран. Я знаю, с каким уважением относятся к нему, когда он посещает те или иные страны, не было случая, чтобы Лаврова не принял президент или премьер-министр [в другой стране] и так далее. Это говорит о его высочайшем авторитете в мире", - отметила спикер.

По ее словам, Лавров также считается одним из лучших и популярных министров среди россиян, которые относятся к нему с огромным уважением. Матвиенко назвала главу МИД РФ прирожденным, блистательным дипломатом, профессионалом самого высокого уровня.

"Это не паркетный министр, он прошел все ступени службы в МИДе, начиная от стажера, атташе и заканчивая министром иностранных дел. Конечно же, тот колоссальный опыт, который он обрел, очень помогает ему в его работе. Я не один раз была свидетелем того, как он ведет переговоры, непросвещенному человеку может показаться, что в сложных ситуациях он ориентируется на свою интуицию, на самом деле, нет. За этим стоит высочайший профессионализм, опыт, точное знание предмета, безупречная логика и молниеносная реакция - это то, что его отличает. К тому же, это уникальное остроумие, потрясающее чувство юмора", - подчеркнула Матвиенко.

"Он интеллектуал, он может иногда так повернуть переговоры совершенно в другую сторону своим интеллектуальным изяществом, просто обаять своих собеседников. Одновременно [с этим] партнеры знают, что Сергей Викторович Лавров в отстаивании интересов России всегда жесткий, неуступчивый, принципиальный и бескомпромиссный", - добавила спикер.

По словам Матвиенко, за 16 лет, в течение которых Лавров занимает пост главы МИД, Россия "серьезно укрепила свой авторитет и вес на международной арене".