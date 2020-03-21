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Распространение коронавируса нового типа

Гуманитарный рейс "Аэрофлота" вывез из Сербии 119 россиян

В стране, по данным министерства здравоохранения, зафиксированы 149 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Гуманитарный рейс компании "Аэрофлот" вывез из Сербии 119 россиян, имевших билеты на рейс авиаперевозчика. Об этом сообщило посольство России в Сербии в субботу.

"20 марта 2020 года организован первый гуманитарный рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Белграда, на котором в Россию из Сербии вернулись 119 человек, имевших билеты на рейсы этого авиаперевозчика. Посольство продолжает активную работу по обеспечению вывоза российских граждан, которые остаются в Сербии. Благодарим сербскую сторону за оказываемое содействие". - говорится в сообщении дипломатического представительства.

Сербия приостановила с 19 марта пассажирское авиасообщение с другими странами, а затем полностью закрыла границы. В стране действует режим чрезвычайного положения сроком на 90 дней и комендантский час.

В Сербии, по данным министерства здравоохранения, зафиксированы 149 случаев заражения коронавирусом. Один человек умер, восемь находятся в тяжелом состоянии.

Теги
СербияРаспространение коронавируса нового типа
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