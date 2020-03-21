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Распространение коронавируса нового типа

В Москве закрываются фитнес-центры, бассейны и аквапарки

Работу заведений приостановят до особого распоряжения Роспотребнадзора
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Доступ посетителей в столичные бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей должен быть закрыт с 21 марта до особого распоряжения. Об этом говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

Это решение приняли из-за осложнения эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции в Москве и роста числа заболевших. Принятые меры должны не допустить дальнейшее распространение коронавируса.

Контролировать, как исполняется это постановление, будут начальники территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах. К нарушителям применят меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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