В штате Нью-Йорк за сутки зафиксировали более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Власти американского штата Нью-Йорк за последние сутки зафиксировали 3254 новых случая заражения коронавирусом, общее число выросло с 7102 до 10 356. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, трансляцию вели на его сайте.

"Общее число подтвержденных случаев теперь составляет 10 356", - сказал он. "В Нью-Йорке больше случаев заражения коронавирусом, чем в любом другом американском штате", - подчеркнул он.

Как пояснил губернатор, 6211 из 10 356 случаев приходятся на город Нью-Йорк. "Вирус распространяется в условиях высокой плотности населения", - констатировал Куомо. "Очевидно, что в Нью-Йорке больше людей, нежели где-либо еще в штате", - добавил он. Нью-Йорк является крупнейшим мегаполисом США.

Губернатор не уточнил, сколько летальных исходов было в штате. По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в штате Нью-Йорк из-за коронавируса умерли не менее 46 человек.

Куомо сообщил, что власти штата попросили законодателей, которые представляют его в Конгрессе США, "доработать принятый закон о федеральной помощи в свете коронавируса". Куомо пояснил, что "из-за технических особенностей, из-за того, как был составлен текст законопроекта, штат Нью-Йорк не имеет права на получение поддержки". "Это свыше 6 млрд долларов, это значительные средства", - констатировал губернатор.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали 19 624 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 260 человек.