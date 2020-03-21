Трамп настаивает на лекарстве от малярии против коронавируса, несмотря на критику

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на применении противомалярийного лекарства плаквенил (гидроксихлорохин) для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), несмотря на критику специалистов.

"Гидроксихлорохин и азитромицин вместе имеют реальные шансы быть одним из важнейших переломных моментов в истории медицины. <...> Надеюсь, они оба будут применяться немедленно", - написал в субботу глава государства в "Твиттере".

Трамп неоднократно призывал использовать противомалярийный препарат как потенциальное лекарство от COVID-19, которая уже диагностирована у почти 20 тыс. жителей США. По словам президента США, у него "хорошее предчувствие" по поводу данного лекарства. "У меня хорошее предчувствие по этому поводу. Ничего больше. Просто предчувствие", - отметил он в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме, говоря о препарате.

При этом специалисты в этой области не так оптимистично настроены в отношении плаквенила. В пятницу, отвечая на том же брифинге на вопрос о том, можно ли применять гидроксихлорохин против коронавируса, директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сказал: "Нет". "Информация, на которую вы конкретно ссылаетесь, носит неподтвержденный характер, - добавил он. - Это (применение гидроксихлорохина для лечения коронавируса - прим. ТАСС) не проводилось в рамках контролируемого клинического испытания, поэтому нельзя сделать окончательное заявление по этому поводу".

Выступавший также на брифинге глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан также был настроен скептически по отношению к препарату, подчеркнув, что "не хочет внушать ложную надежду". "Возможно, у нас есть подходящее лекарственное средство, но на данный момент оно может быть не в приемлемой дозировке. Оно может принести больше вреда, чем пользы", - подчеркнул он. Хан добавил, что вакцина от коронавируса в настоящее время находится на первом этапе клинических испытаний и будет готова не раньше, чем через 12 месяцев. Ряд медиков также критикует применение антибиотика азитромицина в качестве по сути противовирусного препарата.

В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 19931, умерли по меньшей мере 275 человек.