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Распространение коронавируса нового типа
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Рейс компании "S7" вывез из Черногории 179 российских туристов

Всего с 18 по 21 марта в Россию вернулись 1344 человека

БЕЛГРАД, 21 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Компания "S7" эвакуировала из Черногории 179 российских туристов. Об этом в субботу сообщили корр. ТАСС в посольстве России в Черногории.

"Из аэропорта Подгорицы в Москву вылетел самолет авиакомпании "S7". На борту лайнера домой возвращаются 179 граждан РФ", - сообщил представитель российской дипмиссии.

По словам дипломата, посольство находится в контакте с остающимися на территории страны гражданами РФ. Российские дипломаты ведут работу по организации новых вывозных рейсов.

Таким образом, с 18 по 21 марта в Россию вернулись 1344 человека.

Всего в Черногории находились около 1,8 тыс. российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, черногорская сторона увязывала свое разрешение на пролет российских бортов за гражданами РФ с вывозом этими самолетами из России черногорских граждан. Позже российские дипломаты добились от Черногории принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний.

Число инфицированных коронавирусом в Черногории возросло до 14 человек. Медики сообщают, что под санитарным контролем находятся 4828 человек.

Теги
ЧерногорияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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