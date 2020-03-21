Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии достигло тысячи

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии достигло 1000 человек, 12 инфицированных умерли. Об этом сообщил в субботу портал G1 со ссылкой на сводные данные региональных управлений здравоохранения.

В пятницу Минздрав Бразилии сообщил о 904 пациентах и 11 летальных исходах. Последним штатом страны, где нет подтвержденных случаев заражения, остается граничащая с Венесуэлой и Гайаной Рорайма, куда из соседних регионов крупнейшего южноамериканского государства ведет единственная федеральная трасса, проходящая через амазонские леса.

Вечером в пятницу Минздрав Бразилии объявил всю территорию страны зоной неконтролируемой передачи инфекции. Ранее таковыми считали штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, их одноименные столицы, а также города Ресифи (штат Пернамбуку), Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс) и Порту-Алегри (штат Риу-Гранди-ду-Сул). По мнению главы ведомства Луиса Энрике Мандетты, с начала апреля следует ожидать резкого роста числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. "В августе начнется постепенное снижение и в сентябре мы увидим спад. Как тот, что в марте зафиксировали в Китае", - пояснил он.

На фоне распространения инфекции парламент Бразилии в пятницу разрешил правительству объявить в стране режим чрезвычайной ситуации, что позволит исполнительной власти отказаться от ранее заявленных целей бюджетной политики и перенаправить средства на экстренные меры по борьбе с эпидемией. Региональные власти ввели ограничения или полные запреты на нахождение в общественных местах, работу развлекательных, торговых учреждений, баров, ресторанов, общественного транспорта. Губернатор самого густонаселенного и наиболее сильно затронутого коронавирусом штата страны Сан-Паулу Жоау Дория в субботу объявил в этом наиболее промышленно развитом регионе всеобщий карантин, подразумевающий закрытие всех предприятий торговли и услуг, не имеющих первостепенного значения для населения. Мера начнет действовать со вторника и продлится, по меньшей мере, до 7 апреля.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.