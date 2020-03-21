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Распространение коронавируса нового типа

В Калуге у врача, контактировавшего с зараженным коронавирусом, заподозрили инфекцию

Положительным оказался первый анализ, сейчас находящийся в изоляции медик дожидается результатов повторного теста

ТАСС, 21 марта. Медик, который лечил заразившихся коронавирусом, предположительно сам заразился этой инфекцией. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" врио губернатора региона Владислав Шапша.

Ранее о заражении медиков коронавирусом в Центральном федеральном округе не сообщалось.

"Мы получили подтверждение теста на возможность наличия инфекции у медработника, контактировавшего с больным коронавирусной инфекцией. Тест условно положительный. Сейчас проводится повторное тестирование, на его период медик помещена под карантин. Ее самочувствие хорошее", - сообщил Шапша.

По его данным, медик после контакта с зараженными коронавирусом находилась в самоизоляции со своей семьей. Сейчас все члены ее семьи помещены в медучреждение и в контакт ни с кем не вступали.

Ранее в Калужской области выявили 56-летнего мужчину, у которого подтвержден коронавирус после поездки в Италию. Заболевание протекает в легкой форме, самочувствие пациента хорошее.

Теги
РоссияКалужская областьРаспространение коронавируса нового типа
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