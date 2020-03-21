Путин в беседе с Конте подтвердил готовность оказать помощь Италии в связи с коронавирусом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оказать помощь Италии для борьбы с коронавирусом. Россия планирует направить в республику бригады специалистов, медоборудование и средства защиты, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены ситуация вокруг пандемии коронавируса, а также предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции. Владимиром Путиным выражена поддержка руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в Итальянской Республике", - говорится в сообщении.

Главы двух государств условились о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. "В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "Камаза" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Эти поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации", - отмечает пресс-служба Кремля.

Конте выразил "искреннюю благодарность за те шаги, которые предпринимает Россия, чтобы поддержать Италию в столь сложное для нее время".

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

По последним данным, число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 793 человека. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42681, на 4871 больше, чем днем ранее. Число вылечившихся превысило 6 тыс. человек.