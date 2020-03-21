Медики подали в суд на премьера Франции и экс-министра здравоохранения из-за коронавируса

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Коллектив французских медицинских работников подал в суд на премьер-министра страны Эдуара Филиппа и экс-министра здравоохранения Аньес Бюзен за бездействие в преддверии распространения коронавируса на территории Франции. Об этом в субботу сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, жалоба была подана 19 марта в Суд Республики, который является единственным органом, рассматривающим иски к действующим членам правительства. Медработники обвиняют премьера и экс-министра в "правительственной лжи" и утаивании информации о ситуации с распространением COVID-19 на территории Франции.

В частности, они утверждают, что правительство было обязано начать запасать маски, тесты и другие необходимые материалы, когда узнало о возможных масштабах бедствия, однако оно этого не сделало. Адвокаты медработников ссылаются на интервью экс-министра Бюзен газете Le Monde, в котором она утверждала, что, покидая свой пост еще в январе, знала "о надвигающемся цунами".

По словам юристов, жалоба, поданная против Филиппа и Бюзен, подпадает под статью 223-7 Уголовного кодекса Франции, которая гласит, что тот, "кто добровольно воздерживается от принятия мер, позволяющих без риска для него или для третьих лиц бороться с бедствием, которое может создать опасность безопасности людей, наказывается лишением свободы на два года и штрафом в размере 30 000 евро".

Однако сперва жалобу должна рассмотреть специальная комиссия, которая имеет право ее отвергнуть. Ранее новый министр здравоохранения страны Оливье Веран рассказал, что власти заказали 250 млн масок для нужд страны. Он также уточнил, что на складах еще остается 86 млн масок.