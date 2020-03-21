Вице-президент США и его жена пройдут тест на коронавирус

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и его супруга намерены в субботу пройти тест на новый коронавирус. Об этом Пенс заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Как отметил вице-президент, ранее был инфицирован один из сотрудников его аппарата. "Мы узнали об этом вчера (в пятницу - прим. ТАСС) поздно вечером, - сказал Пенс. - Я рад сообщить, что он чувствует себя хорошо, у него в течение примерно полутора дней были слабовыраженные симптомы, какие бывают при простуде. Он не был в Белом доме с понедельника. Ни президент [США Дональд Трамп], ни я не контактировали с данным сотрудником напрямую".

"Я и моя жена пройдем тест на заражение коронавирусом позже сегодня днем", - сообщил Пенс. Как он отметил, медики ранее констатировали, что "нет никаких оснований полагать", что он мог заразиться. Вице-президент подчеркнул, что пройдет тест в целях предосторожности, учитывая важность его поста, а также тот факт, что он координирует в США усилия по борьбе с распространением вируса.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 22 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 278 человек.