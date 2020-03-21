Более 240 российских специалистов покинули Куру из-за временного закрытия космодрома

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Более 246 российских сотрудников улетели с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за его временного закрытия на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Улетело 246 человек", - отметили в пресс-службе, особо подчеркнув, что работники были вывезены "из-за закрытия космодрома" на фоне пандемии.

Специалисты покинули космодром чартерным рейсом. В госкорпорации также пояснили, что на космодроме "остался 21 сотрудник, они будут проводить работы с разгонным блоком "Фрегат".

Сейчас все работы на космодроме Куру прекращены из-за пандемии коронавируса. Такие меры, отметили в Гвианском космическом центре, призваны защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность, необходимую для подготовки к запланированным пускам.

Как сообщал ранее источник ТАСС, российские специалисты работают на космодроме во Французской Гвиане в условиях профилактики заражения коронавирусом, случаи инфицирования зафиксированы в соседнем с Куру населенном пункте. По его словам, все контакты с зарубежными представителями предлагается вести с помощью телекоммуникационных технологий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.