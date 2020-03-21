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Распространение коронавируса нового типа

Трамп: Япония вскоре решит, состоится или нет летняя Олимпиада

Президент США подтвердил, что между ним и премьер-министром Японии Синдзо Абэ был недавно контакт относительно Олимпиады

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено в ближайшее время принять решение о том, следует или нет проводить летние Олимпийские игры в Токио в условиях пандемии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом заявил в субботу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Он вновь подтвердил, что между ним и премьер-министром Японии Синдзо Абэ был недавно контакт относительно в том числе Олимпиады. "Я им сказал: "Это ваше решение". И это его (Абэ - прим. ТАСС) решение. И я знаю, что он его скоро примет. Не знаю, каким оно будет. И я не думал, что мне нужно влиять каким-то образом на это", - отметил глава администрации США. Ранее он сообщал, что целесообразность проведения в нынешних условиях Олимпиады обсуждалась лидерами Группы семи (G7) на проведенной ими 16 марта видеоконференции.

Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, давал ли он Абэ какие-то рекомендации относительно Олимпиады. "Послушайте, мы понимаем связанные с этим сложности. Он мой очень хороший друг. <...> Он любит свою страну. У нас прекрасные отношения", - сказал американский лидер.

Как он констатировал, Абэ "предстоит принять большое решение". "Они выстроили одни из самых красивых из виденных мной объектов [Олимпиады], полностью готовы [к проведению Игр]. Из графика они не выбились, превышения бюджета нет, все было сделано безукоризненно", - подчеркнул Трамп.

При этом, по его словам, "безусловно, есть варианты, включая отсрочку и, возможно, перенос на следующий год". "Но это полностью зависит от них (от властей Японии - прим. ТАСС). Посмотрим, что они сделают", - добавил Трамп.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
ЯпонияСШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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