Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с коронавирусом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, они опубликованы в субботу на сайте Московского патриархата.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По благословению Его Святейшества прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви. Завтра, 22 марта, в неделю 3-ю Великого поста, утвержденные молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением", - говорится в сообщении.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви принял заявление в связи с распространением коронавируса и утвердил инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей РПЦ. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.