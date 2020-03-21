{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Патриарх Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с коронавирусом

Пошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, они опубликованы в субботу на сайте Московского патриархата.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитвенных прошений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По благословению Его Святейшества прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви. Завтра, 22 марта, в неделю 3-ю Великого поста, утвержденные молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением", - говорится в сообщении.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви принял заявление в связи с распространением коронавируса и утвердил инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей РПЦ. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Северной Осетии высадили 79 деревьев в память об уроженцах - Героях Советского Союза
В мероприятии приняли участие представители органов власти, ветераны Великой Отечественной войны, активисты общественных, молодежных и добровольческих организаций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС