"Белавиа" доставит вторым чартером из Внуково в Минск более 70 белорусских туристов

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Национальная авиакомпания "Белавиа" доставит в субботу из московского аэропорта Внуково в Минск более 70 белорусских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

"Авиакомпания "Белавиа" 21 марта выполняет второй чартерный рейс для перевозки туристов из аэропорта Внуково в Минск. На борту самолета находятся более 70 жителей Беларуси, которые до этого момента оставались в Москве после прибытия из стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что по возвращении в белорусскую столицу все пассажиры пройдут необходимый тепловизионный контроль в зоне прилета аэропорта в Минске.

Также в субботу в 23:15 мск из Минска в Баку вылетает чартерный рейс BRU-8739, на котором планируется перевезти граждан Азербайджана в Баку и вывезти граждан Белоруссии в Минск.

С 18 марта в связи с распространением коронавируса Россия запретила въезд на территорию страны для иностранцев, в том числе и белорусских граждан. При этом транзит через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово оставался возможным при условии, что пассажиры не покинут транзитную зону и вылетят в Белоруссию в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывали в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.

Этот вопрос был решен российской стороной, которая обеспечит транзит через территорию РФ граждан Республики Беларусь, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран. 19 марта Белавиа первым чартером вернула на родину около 100 застрявших в российском аэропорту Внуково белорусских туристов.