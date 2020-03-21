Состояние большинства россиян, заразившихся в Европе коронавирусом, удовлетворительное

Ранее сообщалось, что число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в РФ возросло с 253 до 306

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Большинство из россиян, у которых в субботу был выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно, состояние некоторых средней степени тяжести, сообщили ТАСС в региональных оперативных штабах, Минздравах и областных управлениях здравоохранения, а также в управлениях Роспотребнадзора. Практически все они посещали страны Европы.

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Ранее в субботу федеральный оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в РФ возросло с 253 до 306 за последние сутки. В частности, по одному новому заразившемуся зафиксировано в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Крым. Первые случаи Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму, житель республики вернулся из Франции через автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе, сообщил в субботу глава региона Сергей Аксенов. Установлено, что заразившийся при пересечении границы не сообщил о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние средней степени тяжести. На Северном Кавказе в субботу также были подтверждены первые случаи коронавируса - в Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарии. На Ставрополье положительный результат выявлен у пациентки, которая была госпитализирована в четверг, женщина является медиком, в марте она побывала в Испании. После возвращения в Россию она участвовала в мероприятии ставропольского Минздрава, сообщили ТАСС в краевом министерстве. Коллектив министерства частично переведен на карантин, продолжая работу в том числе удаленно. Опасений за жизнь заболевшей женщины у медиков нет. В Кабардино-Балкарии два человека были госпитализированы несколько дней назад после возвращения из поездок за границу, написал в субботу на своей странице в Instagram глава республики Казбек Коков. Результаты исследований подтвердили наличие коронавируса в обоих случаях. Как пояснили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава, оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести.

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В Курганской области первый случай заражения выявлен у ребенка, который вернулся из Испании, где он находился вместе с семьей. Губернатор Вадим Шумков в Instagram написал, что девочка чувствует себя хорошо - болезнь протекает в легкой форме. У родственников результат на коронавирус отрицательный. Первый случай выявлен и в Миассе Челябинской области, житель которой также вернулся из поездки в Испанию. Он чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме. Завезли из Европы В других регионах заразившиеся также прибыли в Россию из европейских стран. На Кубани коронавирус в субботу подтвердился у двух человек. Их состояние - удовлетворительное. Один из заразившихся - член юношеской сборной России по велоспорту, который прибыл в Геленджик со сборов в Румынии. "Спортсмена госпитализировали. Сегодня диагноз подтвердился. 14 человек, с которыми контактировал спортсмен, сейчас находятся под постоянным наблюдением медиков", - говорится в сообщении регионального оперштаба. Кроме того, диагноз подтвердился у 63-летнего мужчины, который вернулся из Швейцарии домой в Сочи. Он путешествовал вместе с супругой, она также находится в больнице под медицинским наблюдением. В Красноярском крае число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось с четырех до пяти. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, все инфицированные находятся в изоляции и не представляют опасности для окружающих. Их состояние удовлетворительное. Граждане посещали Австрию, Германию и Испанию. В Петербурге подтверждены еще два случая новой коронавирусной инфекции у женщин. Одна из них вернулась из Австрии, вторая побывала в Германии и Чехии. Их состояние удовлетворительное. Таким образом, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели и выписаны из больницы. В ПФО в целом выявлено 27 случаев коронавируса. Девять из них добавились субботу - пять в Татарстане и еще четыре в Нижегородской области. Двое прибывших из Франции были доставлены в больницу из аэропорта. Три человека (двое прилетели из Швейцарии и один из Испании) находились в режиме самоизоляции, в больницу доставлены из дома. В пресс-службе президента Татарстана ТАСС уточнили, что пациенты чувствуют себя хорошо, состояние ближе к удовлетворительному. В удовлетворительном состоянии также находятся пациенты в Нижегородской области, рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора Глеба Никитина. "Все (пациенты) в удовлетворительном состоянии, осложнений нет. Все случаи заражения - завозные. Инфекция обнаружена после посещения людьми Италии, Германии и Австрии. Сейчас предпринимаются все необходимые действия, чтобы проверить их круг общения", - цитирует пресс-служба Никитина.