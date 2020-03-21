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Распространение коронавируса нового типа

Состояние большинства россиян, заразившихся в Европе коронавирусом, удовлетворительное

Ранее сообщалось, что число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в РФ возросло с 253 до 306

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Большинство из россиян, у которых в субботу был выявлен коронавирус, чувствуют себя удовлетворительно, состояние некоторых средней степени тяжести, сообщили ТАСС в региональных оперативных штабах, Минздравах и областных управлениях здравоохранения, а также в управлениях Роспотребнадзора. Практически все они посещали страны Европы.

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Ранее в субботу федеральный оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в РФ возросло с 253 до 306 за последние сутки. В частности, по одному новому заразившемуся зафиксировано в Рязанской, Курганской, Челябинской областях, Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Крым.

Первые случаи

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму, житель республики вернулся из Франции через автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе, сообщил в субботу глава региона Сергей Аксенов. Установлено, что заразившийся при пересечении границы не сообщил о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние средней степени тяжести.

На Северном Кавказе в субботу также были подтверждены первые случаи коронавируса - в Ставропольском крае и в Кабардино-Балкарии. На Ставрополье положительный результат выявлен у пациентки, которая была госпитализирована в четверг, женщина является медиком, в марте она побывала в Испании.

После возвращения в Россию она участвовала в мероприятии ставропольского Минздрава, сообщили ТАСС в краевом министерстве. Коллектив министерства частично переведен на карантин, продолжая работу в том числе удаленно. Опасений за жизнь заболевшей женщины у медиков нет.

В Кабардино-Балкарии два человека были госпитализированы несколько дней назад после возвращения из поездок за границу, написал в субботу на своей странице в Instagram глава республики Казбек Коков. Результаты исследований подтвердили наличие коронавируса в обоих случаях. Как пояснили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава, оба пациента находятся в состоянии средней степени тяжести.

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В Курганской области первый случай заражения выявлен у ребенка, который вернулся из Испании, где он находился вместе с семьей. Губернатор Вадим Шумков в Instagram написал, что девочка чувствует себя хорошо - болезнь протекает в легкой форме. У родственников результат на коронавирус отрицательный.

Первый случай выявлен и в Миассе Челябинской области, житель которой также вернулся из поездки в Испанию. Он чувствует себя хорошо, болезнь протекает в легкой форме.

Завезли из Европы

В других регионах заразившиеся также прибыли в Россию из европейских стран. На Кубани коронавирус в субботу подтвердился у двух человек. Их состояние - удовлетворительное. Один из заразившихся - член юношеской сборной России по велоспорту, который прибыл в Геленджик со сборов в Румынии.

"Спортсмена госпитализировали. Сегодня диагноз подтвердился. 14 человек, с которыми контактировал спортсмен, сейчас находятся под постоянным наблюдением медиков", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Кроме того, диагноз подтвердился у 63-летнего мужчины, который вернулся из Швейцарии домой в Сочи. Он путешествовал вместе с супругой, она также находится в больнице под медицинским наблюдением.

В Красноярском крае число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось с четырех до пяти. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, все инфицированные находятся в изоляции и не представляют опасности для окружающих. Их состояние удовлетворительное. Граждане посещали Австрию, Германию и Испанию.

В Петербурге подтверждены еще два случая новой коронавирусной инфекции у женщин. Одна из них вернулась из Австрии, вторая побывала в Германии и Чехии. Их состояние удовлетворительное.

Таким образом, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели и выписаны из больницы.

В ПФО в целом выявлено 27 случаев коронавируса. Девять из них добавились субботу - пять в Татарстане и еще четыре в Нижегородской области. Двое прибывших из Франции были доставлены в больницу из аэропорта. Три человека (двое прилетели из Швейцарии и один из Испании) находились в режиме самоизоляции, в больницу доставлены из дома.

В пресс-службе президента Татарстана ТАСС уточнили, что пациенты чувствуют себя хорошо, состояние ближе к удовлетворительному.

В удовлетворительном состоянии также находятся пациенты в Нижегородской области, рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"Все (пациенты) в удовлетворительном состоянии, осложнений нет. Все случаи заражения - завозные. Инфекция обнаружена после посещения людьми Италии, Германии и Австрии. Сейчас предпринимаются все необходимые действия, чтобы проверить их круг общения", - цитирует пресс-служба Никитина.

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Не вызывает опасений у медиков и состояние здоровья у мужчины и 13-летнего подростка в Калининграде. Подросток выезжал в Австрию и заразился во время поездки. По последним данным в области подтверждено заражение семи человек. Первая заразившаяся женщина, у которой инфекция была выявлена 7 марта, уже выписана из больницы.

В Свердловской области и Ханты-Мансийском автономной округе выявлены четыре новых случая у прибывших из европейских стран, их состояние также удовлетворительное.

Повода для паники нет

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что повода для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах отмечено снижение заболеваемости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

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