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Распространение коронавируса нового типа

В Чехии выявили почти 1 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число излечившихся от болезни в стране возросло до шести человек

ПРАГА, 21 марта. /ТАСС/. Количество позитивно диагностированных на коронавирус в Чехии, где действует режим чрезвычайной ситуации и введен общенациональный карантин, возросло в субботу с 889 до 995. Об этом информировало в субботу министерство здравоохранения республики.

Пражская больница "На Буловце", ставшая ведущей в Чехии клиникой по приему больных COVID-19, информировала о выздоровлении гражданки Эквадора. Она была одной из первых, у кого в республике был диагностирован коронавирус. Число излечившихся от болезни в стране возросло до шести человек. Минздрав объявил о появлении инфекции на национальной территории 1 марта.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в субботу заявил, что власти намерены привлекать к уголовной ответственности распространяющих недостоверные новости о коронавирусе в социальных сетях. Восемь лет заключения грозит женщине, которая разместила сообщение о якобы имеющихся у правительства планах полностью запретить гражданам выходить из жилых помещений. Премьер решительно опроверг данную информацию. "Это глупость. Ничего такого никогда не обсуждалось", - отметил Бабиш.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

Теги
ЧехияРаспространение коронавируса нового типа
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