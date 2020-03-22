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Распространение коронавируса нового типа

В Испании заявили, что страну ждет увеличение числа заболевших и умерших от коронавируса

На данный момент в королевстве около 25 тыс. заболевших

МАДРИД, 22 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес признал, что число случаев заражения новым коронавирусом и умерших из-за вызываемого им заболевания в стране будет увеличиваться в ближайшее время. Соответствующее заявление он сделал в субботу вечером в обращении к нации, которое транслировалось на сайте правительства.

"Число диагностированных случаев и погибших возрастет в ближайшие дни, нас ожидают очень тяжелые дни", - сказал премьер. По его словам, власти приняли "самые решительные и строгие меры в мире" для сдерживания распространения заболевания. "Нам известно о социальном воздействии на права подданных, - сказал Санчес. - Испания является одной из наиболее пострадавших стран в Европе и мире".

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве около 25 тыс. заболевших, более 1,3 тыс. человек умерли.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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