Российских туристов при содействии дипломатов доставили на родину из аэропорта Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 22 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты оказали помощь в возвращении в РФ российских туристов, прилетевших в Финляндию из Доминиканской Республики. Об этом сообщили журналистам в субботу вечером в посольстве России в Финляндии.

"По специальной договоренности с финскими властями посольство России в Финляндии обеспечило содействие группе российских туристов из Доминиканской Республики в их скорейшем возвращении на родину. 21 марта туристы были вывезены из транзитной зоны международного аэропорта Хельсинки на транспорте посольства в сопровождении дипломата и благополучно прибыли в Российскую Федерацию", - указали там.

С 19 марта по 13 апреля Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. До 23 марта из Хельсинки в Москву продолжает летать "Аэрофлот", но, по информации посольства РФ, транзитные пассажиры не могут приобрести билеты на эти рейсы. В стране подтвержден уже 521 случай заражения коронавирусом.