Джонсон предупредил, что Британия может пойти по пути Италии в ситуации с коронавирусом

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что в Соединенном Королевстве может повториться итальянский сценарий распространения коронавируса, если британцы не подойдут серьезно к нынешней ситуации и не ограничат максимально общение с окружающими. Об этом говорится в заявлении главы правительства, выдержки из которого опубликовало в субботу агентство Press Association.

"Число умерших в Италии уже исчисляется тысячами и увеличивается. Если мы не будем действовать сообща, если мы не приложим героических и коллективных усилий на национальном уровне, чтобы замедлить распространение, то слишком велика вероятность того, что наша национальная система здравоохранения будет так же перегружена", - сказал премьер.

Ранее британские власти заявляли о том, что Великобритания в динамике распространения вызываемой коронавирусом болезни отстает от Италии примерно на две недели. Вместе с тем в королевстве, в отличие от Италии, не введен строгий карантин, люди могут спокойно перемещаться, но рестораны, бары, музеи, галереи и кинотеатры закрыты. Вместе с тем власти регулярно повторяют, что люди не должны выходить без особой нужды из дома и что в случае ухудшения ситуации могут быть введены более радикальные меры.

Обращение Джонсона было приурочено к отмечаемому в воскресенье в Великобритании Дню матери. Премьер призвал британцев по возможности поздравить матерей дистанционно, не навещать их. "В эти времена самое лучшее - это позвонить ей, сделать видеозвонок, связаться по Skype, но избежать ненужного физического контакта или приближения", - сказал Джонсон. Ранее эксперты во многих странах указывали на то, что показатели смертности от коронавируса среди пожилых пациентов с ослабленным здоровьем намного выше, чем у молодых.