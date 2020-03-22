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Распространение коронавируса нового типа

В США некоторые больницы испытывают нехватку денежных средств и могут закрыться

Речь идет о больницах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Нью-Джерси

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Ряд больниц в США испытывают острую нехватку денежных средств и без существенной финансовой помощи будут вынуждены в течение нескольких недель закрыться на фоне пандемии, вызванной распространением нового коронавируса. Об этом, как пишет газета The Washington Post, сообщили журналистам в субботу на телефонном брифинге представители руководства Американской ассоциации больниц.

По их словам, принятое правительством на этой неделе решение отменить несрочные операции, чтобы выделить ресурсы на пациентов с коронавирусом, лишает больницы возможности оказывать услуги, которые приносили наибольшую прибыль. Кроме того, добавили в ассоциации, медицинские учреждения сталкиваются с проблемами при закупке необходимых предметов первой необходимости - от средств защиты до больничных коек. Поставщики требуют от больниц оплачивать товары при получении, но у них не хватает на это средств.

Речь идет, в частности, о больницах в наиболее пострадавших от пандемии штатах - в Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси.

В четверг три ведущих объединения врачей и младшего медицинского персонала США - Американская ассоциация больниц, Американская медицинская ассоциация и Американская ассоциация медсестер - попросили Конгресс одобрить целевое выделение $100 млрд больницам в целях противодействия распространению заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 25,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 307 человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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