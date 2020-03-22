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Распространение коронавируса нового типа

Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

Тест сдала и супруга Майкла Пенса. Результат также отрицательный

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Тест на коронавирус показал, что вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен не были инфицированы. Об этом сообщила в субботу в Twitter пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.

Пенс в субботу заявил на пресс-конференции, что вместе с супругой пройдет указанный тест. Вице-президент пояснил, что ранее был инфицирован один из сотрудников его аппарата. Пенс подчеркнул, что ни он, ни президент США Дональд Трамп "не контактировали с данным сотрудником напрямую".

Вице-президент отмечал, что "нет никаких оснований полагать", что он мог заразиться. Пенс констатировал, что пройдет тест в целях предосторожности, учитывая важность его поста, а также тот факт, что он координирует в США усилия по борьбе с распространением вируса.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 25,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 307 человек.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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