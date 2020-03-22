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Кризис в Сирии

В Алеппо возобновила работу школа по изучению русского языка

Пока в школе работает только один учитель на девять классов

АЛЕППО /Сирия/, 22 марта. /ТАСС/. Русская школа возобновила работу после освобождения от боевиков района Шахба в сирийском Алеппо. Пока в школе один учитель русского языка на девять классов и дети осваивают правописание по прописям и учебникам, распечатанным на принтере, однако в будущем здесь рассчитывают наладить полноценный учебный процесс.

"В каждом классе около 20 детей, они изучают язык с первого класса, - рассказала российским журналистам преподаватель русского языка Нелли Шахин. - Я всегда говорю детишкам, что русский язык очень важен для них, они должны выучить его помимо английского и французского. Потому что русский язык есть почти везде: куда они ни поедут, они смогут везде найти людей, которые могут с ними общаться на русском языке".

Нелли Шахин училась в России в колледже по специальности "Микроэлектроника", после учебы уехала в Сирию. "Приехала сюда, не думала, что буду преподавать. И вот уже три года преподаю в школе", - поделилась она.

Школа открылась в 2017 году, но позже была вынуждена уйти на каникулы после появления боевиков на окраине Алеппо. Сейчас учебный процесс возобновился. По словам учителя, в школе проблемы с букварями, учебниками и прописями - их заменяют размноженные на принтере копии, но в школе надеются на помощь со стороны России. Алфавит дети изучают при помощи картинок. Помогают в изучении сложного языка русские песни.

"Дети очень стараются, они любят русский язык. Есть проблемы с русскими буквами, особенно с шипящими: для них это новые звуки, и есть сложности с произношением. Для них все новое, они много спрашивают, все хотят знать", - пояснила преподаватель.

В Сирии все больше желающих изучать русский язык, говорит Нелли Шахин. Многие изучают его в том числе с перспективой уехать для получения высшего образования в России. "Мы открыли школу в 2017 году и сразу решили, что будем изучать русский. Россия - это страна, которая помогает нам, нашей армии, простым жителям продукты привозит. Я уверен, что наши связи будут только крепнуть, и Сирии нужно, чтобы дети знали русский язык", - сказал журналистам директор школы Анас Халляж, отметив, что сам намерен изучить русский.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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