{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России провели испытания андроида для утилизации радиоактивных отходов

Отходы с помощью андроида будут сортировать, обрабатывать и сжигать

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" в январе провела предварительные испытания человекоподобного робота для утилизации радиоактивных отходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В январе 2020 года проведены предварительные испытания робота по обращению с радиоактивными отходами", - сказали в организации.

По итогам январских тестов, уточнили в пресс-службе, заказчик высказал дополнительные замечания, которые будут учтены в развитии проекта. Очередная рабочая встреча с заказчиком запланирована на апрель.

Робота будут подвешивать на специальную стрелу, в сеть машина будет подключаться с помощью проводов. Управляться андроид будет оператором через задающий костюм, который в копирующем режиме передаст движения от человека.

Робота будут использовать в радиоактивных каньонах, где накоплен мусор с низким излучением - бумага, древесина, пробирки из лабораторий. Отходы с помощью андроида будут сортировать, обрабатывать и сжигать.

Сейчас в компонентной части создаваемого робота преобладают элементы российского производства, в том числе двигатели, разработанные в НПО "Андроидная техника", которые применялись в роботе "Федор", слетавшем на МКС. В будущем планируется полностью перейти на компоненты отечественного производства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Колумбии зафиксирована первая смерть от коронавируса
Общее число случаев заболевания в стране в настоящее время составляет 210
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС