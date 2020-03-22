В России провели испытания андроида для утилизации радиоактивных отходов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" в январе провела предварительные испытания человекоподобного робота для утилизации радиоактивных отходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В январе 2020 года проведены предварительные испытания робота по обращению с радиоактивными отходами", - сказали в организации.

По итогам январских тестов, уточнили в пресс-службе, заказчик высказал дополнительные замечания, которые будут учтены в развитии проекта. Очередная рабочая встреча с заказчиком запланирована на апрель.

Робота будут подвешивать на специальную стрелу, в сеть машина будет подключаться с помощью проводов. Управляться андроид будет оператором через задающий костюм, который в копирующем режиме передаст движения от человека.

Робота будут использовать в радиоактивных каньонах, где накоплен мусор с низким излучением - бумага, древесина, пробирки из лабораторий. Отходы с помощью андроида будут сортировать, обрабатывать и сжигать.

Сейчас в компонентной части создаваемого робота преобладают элементы российского производства, в том числе двигатели, разработанные в НПО "Андроидная техника", которые применялись в роботе "Федор", слетавшем на МКС. В будущем планируется полностью перейти на компоненты отечественного производства.