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Распространение коронавируса нового типа

Собянин заявил о достаточном запасе продуктов в Москве

По словам мэра столицы, в настоящее время спрос повышенный, люди запасаются впрок

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Москва располагает достаточным запасом продовольственных товаров в магазинах и на складах на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции и принимаемых властями мер по борьбе с ней. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"У нас на складах достаточно продовольствия, поэтому проблемы я не вижу. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок, кто-то уезжает на дачу, находится на домашнем карантине, поэтому конечно, такие запасы люди впрок делают, но уже сегодня видно, что в целом по стране спрос начал спадать", - сказал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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