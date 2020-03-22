Международные авиарейсы в Пекин будут перенаправляться в 12 других городов Китая

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Все следующие в Пекин международные пассажирские авиарейсы будут с 23 марта перенаправляться в 12 других городов Китая для пересечения границы и прохождения карантинного контроля. Как говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Управления гражданской авиации КНР, после прохождения проверки пассажиры смогут направиться в Пекин.

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"С 00:00 часов 23 марта (19:00 мск 22 марта) все направляющиеся в Пекин международные пассажирские рейсы должны в качестве пункта ввоза в страну указать один из определенных 12 аэропортов, среди которых такие воздушные гавани, как Тяньцзинь, Шицзячжуан, Тайюань, Хух-Хото, аэропорт Шанхай Пудун, Цзинань, Циндао, Нанкин, Шэньян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань", - указывается в документе.

Пассажиры проходят там карантинный осмотр, оформление документов о въезде в страну, а также растаможку багажа. Соответствующие условиям карантина пассажиры смогут на изначальном рейсе проследовать в Пекин.