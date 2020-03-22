В России провели более 163 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Более 163,5 тыс. исследований на коронавирус были проведены в лабораториях Роспотребнадзора по состоянию на субботу. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ведомства.

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Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

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"По состоянию на 21.03.2020 проведено 163 529 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей", - говорится в сообщении.

Тест-системы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - полимеразной цепной реакции (ПЦР). Они обладают высокой чувствительностью, что дает возможность обнаруживать единичные копии вирусов. Для диагностирования заболевания необходимо отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить в течение двух-четырех часов.

Кроме того, под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остаются около 52 тыс. человек.