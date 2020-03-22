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Распространение коронавируса нового типа
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ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Самолеты Ил-76 сосредоточены на аэродроме Чкаловский в Московской области

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.

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"На военном аэродроме Чкаловский (Московская область) сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что создание авиагруппировки в настоящее время завершено.

Ранее в Минобороны сообщили, что по поручению президента России Владимира Путина военное ведомство создает авиагрппировку, которая начиная с 22 марта доставит в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

В субботу президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. В частности, запланированы поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "КамАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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