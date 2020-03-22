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В Гидрометцентре сообщили, что апрель в Москве начнется с похолодания

В настоящее время на погоду в столице влияет антициклон, его наиболее интенсивное действие будет длиться с 26 по 30 марта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. В Москве начало апреля, по предварительным расчетам синоптиков, будет холоднее конца марта. Это связано с "разрушением" мощного антициклона, который сейчас господствуют в столице, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, этот антициклон очень мощный, и наиболее интенсивное влияние он окажет с 26 по 30 марта, после чего начнется его распад. "Поэтому оценки сейчас таковы, что температура в начале апреля может быть ниже, чем в конце марта", - сообщил Вильфанд.

Он добавил, что в апреле на Европейской территории России температура ожидается около нормы и чуть выше нее.

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