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Распространение коронавируса нового типа

Аксенов предлагает использовать электронные браслеты для контроля за режимом карантина

По словам главы Крыма, меры должны быть очень жесткими

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов предложил использовать электронные браслеты для контроля за находящимися на домашнем карантине по подозрению в зараженности новой коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил в воскресенье на совещании в региональном правительстве по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее 21 марта федеральный оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло с 253 до 306 за последние сутки. В частности, первый случай зафиксирован в Республике Крым.

"Если у нас обнаружился заболевший, вся цепочка контактов должна быть выявлена, с кем общался. Главное - скорость реагирования. В течение суток все должны быть установлены персонально, находятся ли они дома [на карантине]. Если будут выявлены, что те, кто под наблюдением и шатаются по городу... вплоть до того, что примите меры, что электронные браслеты как в УФСИН надевали, чтобы они дома сидели. Это не шутки. Меры должны быть очень жесткими, если будем играться в демократию, ни к чему хорошему это не приведет", - отметил Аксенов.

По словам министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова, за истекшие сутки число наблюдаемых в регионе выросло на 100 человек, до 413 человек. В стационаре находятся 35 человек. Что касается первого заболевшего, министр отметил, что инфицированный побывал во Франции, затем через Польшу и Украину вернулся в Крым. Его состояние здоровья удовлетворительное. Выявлены все контактировавшие с ним - 37 человек, они находятся под наблюдением.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах фиксируется снижение.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРаспространение коронавируса нового типа
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