Reuters: в Румынии зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

ТАСС, 22 марта. Правительство Румынии подтвердило в воскресенье первую в стране смерть пациента, заразившегося коронавирусом. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, умерший - 67-летний мужчина, который находился на последней стадии рака.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Румынии составляет 367, из них 52 человека уже вылечены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.