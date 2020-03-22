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Распространение коронавируса нового типа

В Чехии число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс.

В субботу в стране выявили 158 инфицированных

ПРАГА, 22 марта. /ТАСС/. Количество граждан, у которых в Чехии был диагностирован коронавирус, превысило в воскресенье 1 тыс. человек. Об этом информировало министерство здравоохранения республики.

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"В Чехии было диагностировано 1047 случаев заражения коронавирусом, - отмечается в сообщении. - Анализы на коронавирус прошли 15 584 человек".

Только за прошедшую субботу было выявлено 158 инфицированных. Коронавирус распространяется на всей территории страны. Наибольшее число заразившихся находится в Праге и примыкающем к столице республики Центральночешском крае.

Минздрав информировал о первых случаях позитивной диагностики коронавируса 1 марта. За это время от COVID-19 излечились шесть человек. Состояние нескольких больных медики оценивают как "очень тяжелое" или "критическое".

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ЧехияРаспространение коронавируса нового типа
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