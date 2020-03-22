{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 500

За сутки в стране 10 человек умерли от заболевания

СИНГАПУР, 22 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Индонезии за минувшие сутки возросло на 64, 10 человек умерли. Такие данные привел в воскресенье в Джакарте официальный представитель Минздрава республики Ахмад Юрианто на пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

По его словам, "общее число заболевших составляет 514, за сутки увеличилось на 64, за этот же период 10 пациентов умерли, число летальных исходов достигло 48".

Представитель ведомства уточнил, что с момента обнаружения первого инфицированного (3 марта - прим. ТАСС) 29 человек выздоровели.

Теги
ИндонезияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Народный комендантский час. Как в Индии борются с распространением коронавируса
Индийские власти уверены, что подобные мероприятия позволят ослабить передачу инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС