Народный комендантский час. Как в Индии борются с распространением коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийцы откликнулись на призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди провести 22 марта так называемый народный комендантский час.
Города полностью опустели на 14 часов. Закрыты магазины, работают только продовольственные лавки. Индийские железные дороги отменили все поезда дальнего следования. В Нью-Дели закрыто метро, пассажирские автобусы ходят только для сотрудников экстренных служб.
На некогда многолюдных улицах редко можно встретить прохожих в масках. Уличную тишину разбавляют коровы, которые бродят по проспектам.
В минувший четверг премьер-министр попросил всех жителей страны не выходить на улицы с 07:00 до 21:00 (с 04:30 до 18:30 мск).
"Останьтесь дома, останьтесь здоровыми! Давайте все присоединимся к этому комендантскому часу, который придаст огромную силу в борьбе с угрозой COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - призвал Моди на своей странице в Twitter.
Реакция людей
"Я никогда не видел ничего подобного, даже в 71-м, когда была третья индо-пакистанская война и все ждали налета вражеских самолетов, но даже тогда в Нью-Дели не было так пусто!" - рассказывает Пракаш Кумар, продавец в лавке, торгующей молочными продуктами и хлебом.
Однако на дорогах постоянно передвигаются полицейские с масками на лицах. Подъезды к президентскому дворцу Раштрапати-Бхаван перекрыты. Рядом дежурит бригада военных медиков в защитных костюмах - они опрыскивают специальным раствором все автомобили, которые заезжают внутрь дворцового комплекса. Там расположены министерство обороны и различные секретариаты, они продолжают работу даже в условиях вспышки коронавирусной инфекции.
Бригады медиков обеззараживают и автобусы, выстроившиеся в ряд неподалеку. Корреспонденту ТАСС разрешили посмотреть, как проходит обеззараживание - военный медик тщательно опрыскал весь салон, особенно поручни и сиденья.
Перегорожены подходы к арке "Ворота Индии", где горит вечный огонь в память погибших на войнах. Парк вокруг арки - одно из самых популярных мест у делийцев, и в воскресенье здесь не протолкнуться. "Закрыто из-за коронавируса", - гласит объявление на ограждениях.
"Цветы в подарок храбрым"
Самая оживленное торговое место Нью-Дели - круглая площадь Коннот-плейс - встречает спущенными жалюзи и амбарными замками на магазинах. Здесь все же несколько оживленнее - периодически проезжают автомобили, встречаются пешеходы, на скамейках дремлют бездомные. Попадаются и рабочие, ищущие заработок, с плакатами: "Могу ли вам помочь?". Правда, даже они закрывают лица платками - от коронавируса.
На центральном круге Коннот-плейс стоит полицейский пост, в руках у сотрудников правоохранительных органов цветы. Они останавливают все проезжающие автомобили и, задав пару вопросов, протягивают водителям по розе.
"Это цветы в подарок храбрым. Мы дарим их тем, кто даже в условиях эпидемии и в общенациональный комендантский час должен делать свою работу, - это врачи, уборщики, работники электросетей. Даже журналисты!" - рассказал констебль Викас Бальян. Он протянул розу и корреспонденту ТАСС: "Это от нас всем русским журналистам".
Полицейские поддерживают "народный комендантский час" и обсуждают последние новости: число заболевших новой инфекцией в Индии выросло за сутки с 195 до 341 человека.
"Этот комендантский час позволит прервать цепочку передачи коронавируса, сбить рост заболевания! Правительство все делает правильно", - убеждает корреспондента ТАСС один из них. Он уверен, что это воскресенье - лишь репетиция: "Вот посмотрите, потом мы сможем продержать такой комендантский час уже несколько дней".