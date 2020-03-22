Народный комендантский час. Как в Индии борются с распространением коронавируса

Города полностью опустели на 14 часов. Закрыты магазины, работают только продовольственные лавки. Индийские железные дороги отменили все поезда дальнего следования. В Нью-Дели закрыто метро, пассажирские автобусы ходят только для сотрудников экстренных служб.

На некогда многолюдных улицах редко можно встретить прохожих в масках. Уличную тишину разбавляют коровы, которые бродят по проспектам.

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

В минувший четверг премьер-министр попросил всех жителей страны не выходить на улицы с 07:00 до 21:00 (с 04:30 до 18:30 мск).

"Останьтесь дома, останьтесь здоровыми! Давайте все присоединимся к этому комендантскому часу, который придаст огромную силу в борьбе с угрозой COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - призвал Моди на своей странице в Twitter.

Реакция людей

"Я никогда не видел ничего подобного, даже в 71-м, когда была третья индо-пакистанская война и все ждали налета вражеских самолетов, но даже тогда в Нью-Дели не было так пусто!" - рассказывает Пракаш Кумар, продавец в лавке, торгующей молочными продуктами и хлебом.