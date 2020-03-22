Ситуационный центр помощи заблокированным за рубежом туристам из Крыма создадут в регионе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Власти Крыма создадут ситуационный центр для помощи туристам из республики, заблокированным за рубежом на фоне распространения в мире коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Власти Крыма отмечают, что не могут получить информацию о поездках жителей республики, пересекающих российско-украинскую границу по российским паспортам, а затем выезжающих в третьи страны по украинским загранпаспортам, которые у некоторых сохранились до сих пор. Сейчас власти республики получили информацию о двух группах туристов из Крыма, находящихся в Марокко и в Египте, которые не могут вернуться в Россию из-за ограничительных мер на фоне коронавируса и прекращения авиасообщения.

"Мы готовы организовать на базе "горячей линии" ситуационный центр. Мы понимаем, что таких обращений может быть много", - сказал Волченко, не уточнив, какую именно помощь туристам сможет оказать ситуационный центр.

По словам министра, сейчас специалисты Минтуризма региона выясняют, сколько жителей республики могли оказаться в подобном положении. "По тем 43 людям, которые выехали через крымские турагентства, мы запросили данные о том, когда они должны вернуться. Передадим их в структуры Роспотребнадзора. Но значительная часть крымчан могла выехать через компании Краснодарского края, Москвы и так далее. Мы всю информацию будем агрегировать, создадим ситуационный центр", - добавил Волченко.

Вице-премьер региона Игорь Михайличенко рассказал на совещании, что шестерых взрослых и четырех детей из Крыма, прилетевших на отдых в Египет, выселили из отеля под предлогом профилактики коронавируса. "16 марта они прибыли в Египет, отдыхающие были проинформированы о том, что правительство страны не станет закрывать авиасообщение и отели в целях карантина. Но вчера наши граждане руководством отеля совместно с полицией были выселены из отеля под предлогом того, что в отеле будет проходить дезинфекция. Срок действия путевки у них до 26 марта", - сказал Михайличенко.

Он добавил, что крымчане пытались заселиться в другие отели, но цены возросли в среднем с 35$ до 50$ за человека. Пока эта группа разместилась на съемной квартире, уточнил зампред. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил оказать финансовую поддержку жителям региона.