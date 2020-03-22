Рейсы "Аэрофлота" и Air China из Москвы в Пекин будут садиться в Тяньцзине

ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Следующие из Москвы в Пекин рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и Air China с 23 марта будут совершать промежуточную посадку в Тяньцзине для прохождения пограничного и санитарно-эпидемиологического контроля. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении посольства РФ в Китае.

"Рейс SU-204 авиакомпании "Аэрофлот" и рейс СА-910 авиакомпании Air China, следующие по маршруту Москва - Пекин, будут осуществлять такую [промежуточную] остановку в аэропорту г. Тяньцзинь", - указывается в сообщении.

В Тяньцзине пассажиры будут проходить санитарно-эпидемиологический, пограничный и таможенный контроль, включая досмотр багажа. После этого они смогут тем же рейсом вылететь в Пекин.

"По прибытии в Пекин пассажиры будут следовать через зону D терминала 3 и направляться в специальный распределительный центр в ранее определенном порядке для дальнейшего прохождения обязательного 14-дневного карантина", - говорится в заявлении.

Как ранее сообщило Управление гражданской авиации КНР все следующие в Пекин международные пассажирские авиарейсы из-за пандемии будут с 23 марта перенаправляться в 12 других городов Китая. Среди них такие аэропорты, как Тяньцзинь, Шицзячжуан, Тайюань, Хух-Хото, аэропорт Шанхай Пудун, Цзинань, Циндао, Нанкин, Шэньян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань.