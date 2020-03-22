В Иране число заразившихся коронавирусом выросло за сутки более чем на 1 тыс.

ТЕГЕРАН, 22 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на 1028, летальных исходов - на 129. Такие данные привел в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

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"За сутки зафиксировано 1028 новых случаев коронавируса в стране. Общее число составляет 21 638", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. Представитель Минздрава добавил, что умерли 1685 человек. Ранее сообщалось о 20 610 заболевших и 1556 летальных исходах.

По его словам, "выздоровели после заболевания 7913 человека".

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой.

Заболевание обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резы Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. Двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания, вызываемого вирусом.