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Распространение коронавируса нового типа

Улицы Берлина опустели в ожидании решения Меркель по комендантскому часу

Баварскую модель ограничительных мер могут применить для всей Германии
Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Общественная жизнь на улицах Берлина приостановилась. В воскресенье большинство жителей столицы Германии осталось дома, прислушавшись к призыву властей. Надо признать, что и делать за пределами четырех стен особенно нечего: закрыты кафе и рестораны, музеи и кинотеатры, даже входы на самые обычные детские площадки и уличные спортивные коробки оцеплены красно-белыми ограничительными лентами. Все это для того, чтобы любыми способами снизить социальные контакты и замедлить распространение нового коронавируса.

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Сейчас в разных частях Германии действуют разные меры по противодействию инфекции. В крупнейшей федеральной земле Бавария, к примеру, действует запрет на выход из дома без необходимости - можно ходить в магазины, к врачу, на одиночные пробежки, гулять с собакой. По опустевшему Мюнхену ездят полицейские и пожарные машины, а через громкоговорители доносится напоминание о комендантском часе и о штрафе за неповиновение. Строгие меры приняты также в Баден - Вюртемберге и в Северном Рейне - Вестфалии. На общефедеральном уровне пока действует лишь норма о закрытии общественных заведений, а вот принятие таких жестких мер, как в Баварии, пока остается прерогативой каждого отдельного региона.

При этом баварскую модель в теории можно применить для всей Германии, у этой меры есть и сторонники, и противники. В середине недели СМИ сообщили, что правительство сделает выводы по результатам этих выходных. Если граждане продолжат ходить большими группами, компаниями сидеть на газонах и вообще вести себя так, словно никакой пандемии нет, то останется лишь одна вынужденная мера - не оставлять свободы выбора региональным властям, а решением канцлера посадить в карантин всю страну.

Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

По последним дням заметно, что берлинцы в целом к призыву прислушались. В середине недели общая картина была такая: почти пустой правительственный квартал, центр без туристов и с закрытыми достопримечательностями, зато ближе к окраинам оживленные скверы, заполненные детские площадки, сидящие в кафе люди и гуляющие группы. Теперь же с новыми условиями население начало мириться, и ситуация существенно поменялась. Берлинцы гуляют поодиночке, в очередях стоят на расстоянии нескольких метров друг от друга, избегают прямых контактов. Разумеется, без исключений не обходится: периодически на глаза попадаются группы молодых людей, которые сидят на газонах или скамейках. Корреспондент ТАСС стал свидетелем нескольких ситуаций, когда к таким людям подходили полицейские и просили либо разойтись, либо отсесть друг от друга на заметное расстояние.

Вообще, количество патрульных машин на улицах в последние дни бросается в глаза. Если полицейским казалось, что в каком-либо кафе слишком много посетителей, то они могли зайти внутрь и напомнить о правиле не сидеть ближе друг к другу, чем на 1,5 м. Также они раздавали формуляры для сбора контактных данных находившихся в заведении людей, чтобы в случае выявленного случая инфекции найти всех, кто был рядом. Рестораны же предусмотрительно расставляли столы подальше друг от друга. К слову, с воскресенья эта проблема уже не актуальна - всем ресторанам предписали закрыться или перейти только на режим доставки.

Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

По сути, для Берлина меры ужесточили почти до предела. Из точек коммерции ничего не работает, кроме магазинов и аптек. Но ограничения на перемещения по улицам - то, что здесь и называют комендантским часом, - пока не введены. Как говорил в пятницу глава Ведомства федерального канцлера Хельге Браун, власти перед окончательным ужесточением мер "будут наблюдать за поведением населения в эти выходные". Телефонная конференция Меркель с главами региональных правительств, на которой будут принимать решение по общефедеральному карантину, начинается в 14:00 (16:00 мск).

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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