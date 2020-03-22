В Косове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Мужчина 82 лет стал первой жертвой коронавируса в непризнанном Косове. Об этом сообщил в воскресенье телеканал RTK со ссылкой на сына умершего.

По данным телеканала, пожилой мужчина из муниципалитета Подуево заразился от своего сына, который привез вирус из Италии, где находился на заработках.

Всего в автономном сербском крае Косово и Метохия зафиксирован 31 инфицированный коронавирусом. В Центральной Сербии число жертв возросло до двух, число инфицированных достигло 188.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.