Оперативный штаб опроверг информацию о введении в России жесткого карантина

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Никакого жесткого карантина в России не будет вводиться в ближайшее время. Предпринимаемых мер достаточно для нынешнего уровня распространения инфекции, сообщили в воскресенье журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"Никакого жестокого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны", - сообщили в штабе, отметив, что СМИ необходимо "аккуратнее" работать с разного рода источниками.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что поводов для паники вокруг коронавируса в стране нет, поскольку благодаря раннему введению запретительных мер инфекция получила ограниченное распространение. Кроме того, правительство не фиксирует роста числа пневмоний в 2020 году, а в некоторых регионах отмечается снижение.