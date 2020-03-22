Патриарх Кирилл призвал верующих не поддаваться на призывы пренебрегать профилактикой

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Призывы пренебрегать мерами по профилактике распространения коронавируса со ссылкой на религиозную веру распространяют люди, движимые зловредными мотивами, и верующие не должны им поддаваться. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в воскресенье в проповеди после литургии в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Москве.

"Иногда делают люди зловредные, но именующие себя верующими, заявляющие: "Где же вера наша, если мы боимся инфекции?" Один мудрый человек, отвечая на эту нелепость, сказал: "А ты перекрестись, и спрыгни с пятого этажа! Ведь ты же этого не сделаешь, уповая на свою веру - почему ты сейчас людей подталкиваешь к тому, чтобы они нарушали те правила, которые нужно исполнять, ссылаясь на веру?" - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что вера должна давать православным христианам силы преодолевать недуги и поддерживать близких. "Мы должны оставаться людьми, способными любить и помогать другим, и одновременно - достаточно сознательными и дисциплинированными, чтобы исполнять все то, что необходимо исполнять с точки зрения медицины", - обратился к верующим предстоятель Русской православной церкви.

Ранее Священный синод РПЦ принял заявление в связи с распространением коронавируса и утвердил инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей РПЦ. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.