Число инфицированных коронавирусом в Марокко превысило 100

РАБАТ, 22 марта. /ТАСС/. В Марокко выявлено восемь новых случаев заражения новым типом коронавируса, общее число инфицированных возросло до 104. Об этом сообщило в воскресенье утром министерство здравоохранения королевства.

Анализы проводились в Институте Пастера в Касабланке и Национальном центре гриппа и респираторных вирусов в Рабате. С момента первого заражения 2 марта на территории Марокко от заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли три человека, и еще трое выздоровели, отметили в Минздраве.

В ведомстве призвали граждан страны "проявить ответственность и патриотизм, соблюдать правила гигиены и безопасности здоровья, а также применять профилактические меры, утвержденные марокканскими властями".

Вечером 20 марта в Марокко был введен вплоть до нового распоряжения режим чрезвычайного санитарного положения в связи распространением нового коронавируса. Власти установили запрет на перемещения в общественных местах, призвав население оставаться в домах. В ночь на 22 марта вступил в силу запрет на передвижение частных и общественных транспортных средств между городами.

В МВД особо отметили, что "запрет не распространяется на перевозку товаров и продуктов первой необходимости, которая осуществляется в нормальных условиях для удовлетворения повседневных потребностей граждан".

"Кроме того, запрет не касается поездок по медицинским и профессиональным причинам, подтвержденным документами, выданными учреждениями и ведомствами", - заявили в министерстве.